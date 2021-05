Figliuolo bacchetta le Regioni: “Basta propaganda, vaccini prima a over 60 e fragili” (Di martedì 18 maggio 2021) “Lo chiedo davvero a tutti i presidenti, di andare avanti con il piano: è facile farsi prendere dalla propaganda e dire “apro questa categoria o un’altra”, ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, peggio ancora in terapia intensiva e peggio ancora di morire, non ne usciamo più”. Lo ha ribadito il generale Francesco Paolo Figliuolo, impegnato nella visita all’hub vaccinale del Nelson Mandela Forum. “C’è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili”, riconosce il commissario all’emergenza Covid, che ricorda come proprio “i vaccini ad anziani e fragili”, abbiano “fatto sì che ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si siano prese ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) “Lo chiedo davvero a tutti i presidenti, di andare avanti con il piano: è facile farsi prendere dallae dire “apro questa categoria o un’altra”, ma se noi non mettiamo in sicurezza gli60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, peggio ancora in terapia intensiva e peggio ancora di morire, non ne usciamo più”. Lo ha ribadito il generale Francesco Paolo, impegnato nella visita all’hub vaccinale del Nelson Mandela Forum. “C’è stato un calo vertiginoso dei rici e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili”, riconosce il commissario all’emergenza Covid, che ricorda come proprio “iad anziani e”, abbiano “fatto sì che ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si siano prese ...

