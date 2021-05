eNazionale FIFA vs Inghilterra | seguite l’amichevole oggi alle 19 | 00 su Twitch – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 18 maggio 2021) Quest’19:00, sarà possibile seguire sulache si scontrerà in amichevole con l’. Ecco tutti i dettagli.. Quest’– 18 maggio 2021 -, d19:0020:15, andrà in ondatra lapowered by TIMVISION e l’. In questo nuovo scontro i giocatori italiani sfideranno gli inglesi in una partita amichevole, ma non per questo non si impegneranno per ottenere la vittoria. L’evento potrà essere seguito anche tramite il canaledi, che ospiterà la diretta della FIGC. Lasarà composta da Karim ...