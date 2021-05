Crolla il terrazzino durante un sopralluogo | due feriti | l' ex assessore in ospedale con l' eliambulanza

(Di martedì 18 maggio 2021) FOSSOMBRONE - Due, per fortuna non in pericolo di vita, per il crollo di unnel cortile del palazzo storico Bramasangue. Si tratta dello storico e scrittore Renzo Savelli di 76 anni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Crolla terrazzino

Improvvisamente ildel primo piano del cortile interno, sul quale si trovavano, è crollato finendo su quello sottostante al piano terra. I due malcapitati, dopo un volo di 5,6 metri si ...Il crollo a terra dei detriti dal cornicione, è stato attutito da undel palazzo e non ha fortunatamente recato alcuna conseguenza alle auto o danni a persone. Sul posto presente anche la ...FOSSOMBRONE - Due feriti, per fortuna non in pericolo di vita, per il crollo di un terrazzino nel cortile del palazzo storico Bramasangue. Si tratta dello storico e scrittore Renzo Savelli di ...FOSSOMBRONE – Sono precipitate per 6 metri le due persone rimaste ferite a causa del cedimento di un terrazzino del primo piano di Palazzo Bramasangue, risalente al 15° secolo. L’incidente si è verifi ...