Cremazione dei defunti: una pratica in crescita anche in Sicilia (Di martedì 18 maggio 2021) Quella della Cremazione dei defunti è una pratica che, in Italia, si sta diffondendo sempre più, e vi sono diversi dati che lo confermano in maniera inequivocabile, su tutti quelli di Utilitalia Servizi Funerari che presentiamo subito nel dettaglio. I dati sulle cremazioni in Italia: una crescita inequivocabile Anzitutto, se si considera il numero assoluto di cremazioni eseguite, negli ultimi anni si è registrato un autentico “boom”: nel 1995 sono state eseguite circa 15.000 cremazioni, nel 2000 circa il doppio, nel 2010 si sono superate le 77.000 cremazioni mentre negli ultimi 3 anni relativamente a cui è possibile conoscere i dati, la crescita è stata davvero molto marcata, con circa 170.000 cremazioni nel 2018, circa 183.000 nel 2018 e 195.000 nel 2019. Particolarmente interessante è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 maggio 2021) Quella delladeiè unache, in Italia, si sta diffondendo sempre più, e vi sono diversi dati che lo confermano in maniera inequivocabile, su tutti quelli di Utilitalia Servizi Funerari che presentiamo subito nel dettaglio. I dati sulle cremazioni in Italia: unainequivocabile Anzitutto, se si considera il numero assoluto di cremazioni eseguite, negli ultimi anni si è registrato un autentico “boom”: nel 1995 sono state eseguite circa 15.000 cremazioni, nel 2000 circa il doppio, nel 2010 si sono superate le 77.000 cremazioni mentre negli ultimi 3 anni relativamente a cui è possibile conoscere i dati, laè stata davvero molto marcata, con circa 170.000 cremazioni nel 2018, circa 183.000 nel 2018 e 195.000 nel 2019. Particolarmente interessante è ...

Advertising

CassandraB38 : @RaiNews I corpi trovati sulle rive del Gange saranno stati di persone senza famiglia. Sono le famiglie che si occu… - ShaktiTemple : Finitela con il culto dei morti. Non proteggono, non hanno potere di nessun tipo, e sopratutto non vanno onorati se… - TorazziAlberto : @BeppeMastrotta Guarda che voi nerazzuri morirete tutti nel giro al massimo di una o due settimane.. Lo dice la Sci… - RobMacCready : RT @delfornet: Ma scusate la mia ignoranza: nel tg 1 delle 13,30 fanno vedere la cremazione dei morti in India in collegamento con la Bott… - Loredanataberl1 : RT @delfornet: Ma scusate la mia ignoranza: nel tg 1 delle 13,30 fanno vedere la cremazione dei morti in India in collegamento con la Bott… -