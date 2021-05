Covid, Mattarella a Brescia: “Questo è il tempo del rilancio comune” (Di martedì 18 maggio 2021) “Questo è il tempo del rilancio comune”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Università degli Studi di Brescia. Il capo dello Stato ha espresso la propria “vicinanza a Brescia e alla sua provincia, così pesantemente colpita dalla pandemia”. La vicinanza di tutto il Paese a Brescia, ha sottolineato, è “stata ampia. Questo è il tempo del rilancio comune. Ed è una condizione che sottolinea quanto grande sia stata la capacità di resistenza della città”, ha detto Mattarella. In un momento come quello pandemico si è compreso, ha sottolineato il presidente della Repubblica, “come Paese e come mondo, quanto dipendiamo gli uni dagli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) “è ildel”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’Università degli Studi di. Il capo dello Stato ha espresso la propria “vicinanza ae alla sua provincia, così pesantemente colpita dalla pandemia”. La vicinanza di tutto il Paese a, ha sottolineato, è “stata ampia.è ildel. Ed è una condizione che sottolinea quanto grande sia stata la capacità di resistenza della città”, ha detto. In un momento come quello pandemico si è compreso, ha sottolineato il presidente della Repubblica, “come Paese e come mondo, quanto dipendiamo gli uni dagli ...

