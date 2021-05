Cairo si gode la salvezza: “La Lazio ha onorato partita e campionato” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “E’ stato un secondo tempo molto importante, la squadra era spaventa e sulle gambe. Abbiamo subito, abbiamo preso un palo con Sanabria che poteva cambiare in meglio la partita. La Lazio ha dato tutto e ha fatto bene, indipendente dal fatto che Simone sia fratello di Pippo. Complimenti a loro, hanno onorato la partita e il campionato. Era importante questo punto, per noi è stata una stagione particolare, iniziata male. Quando ci siamo ripresi è arrivato il covid, otto giocatori contagiati e questo ci ha portato tanti problemi“. Urbano Cairo, presidente del Torino, si gode la salvezza conquistata sul campo della Lazio. E’ bastato un pareggio ai granata per evitare lo scontro diretto con il Benevento di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “E’ stato un secondo tempo molto importante, la squadra era spaventa e sulle gambe. Abbiamo subito, abbiamo preso un palo con Sanabria che poteva cambiare in meglio la. Laha dato tutto e ha fatto bene, indipendente dal fatto che Simone sia fratello di Pippo. Complimenti a loro, hannolae il. Era importante questo punto, per noi è stata una stagione particolare, iniziata male. Quando ci siamo ripresi è arrivato il covid, otto giocatori contagiati e questo ci ha portato tanti problemi“. Urbano, presidente del Torino, silaconquistata sul campo della. E’ bastato un pareggio ai granata per evitare lo scontro diretto con il Benevento di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Cairo si gode la #Salvezza: 'La #Lazio ha onorato partita e #Campionato' ** - maccarioandrea1 : @andreferto @Silvio_Luciani Secondo me nessuno gode.. Siamo in mezzo a tanti sentimenti.. Siamo tutti stufi per l'e… - MrHeisenberg78 : Torino inizia ad essere nei cazzi. Se il Benevento vince,sono costretti a battere la Lazio se non vogliono giocarsi… - sildavbarman : RT @antoninobar: #Cairo fallirà, prima squadra e squadra primavera in #B.. Si gode.. Ecco quando gestisci per 15 anni in modo di merda!!!… - antoninobar : #Cairo fallirà, prima squadra e squadra primavera in #B.. Si gode.. Ecco quando gestisci per 15 anni in modo di m… -