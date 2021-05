Brilla Saipem su trattative per acquisto attività eolico galleggiante di Naval Energies

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,87%. La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture si attesta a 2,152, risultando una delle migliori del FTSE MIB. A spingereè la conferma, fornita a Reuters, di aver avviatoesclusive con la franceseGroup per l’acquisizione dell’di, parte del gruppo industriale francese (uno dei principali costruttorii europei nel campo della difesa), ha oltre dieci anni di esperienza nelle turbine eoliche offshore galleggianti. Operativamente le attese propendono per la ...

