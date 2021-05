Bianca Guaccero contro corrente sul ‘catacalling’: “Si sta esagerando” (Di martedì 18 maggio 2021) E’ intervenuta in una recente intervista, la padrona di casa di Detto Fatto. Bianca Guaccero sul cattcalling: il pensiero controcorrente Ha da poco detto addio al suo programma Detto Fatto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 18 maggio 2021) E’ intervenuta in una recente intervista, la padrona di casa di Detto Fatto.sul cattcalling: il pensieroHa da poco detto addio al suo programma Detto Fatto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

GugBiondo : RT @RaiTre: 'Cerco sempre di rispondere con ironia e autoironia, spesso ci si dimentica che le donne sono le vittime più colpite e che il f… - musicassetta : @GiulioFichel chiedi a bianca guaccero se non sai come si fa - BarbareschiLuca : RT @RaiTre: 'Cerco sempre di rispondere con ironia e autoironia, spesso ci si dimentica che le donne sono le vittime più colpite e che il f… - mm_lamarty : per sbaglio sono capitata su Rai3 mentre bianca guaccero e il presentatore dicevano che il catcalling è solo un com… - lorenzomancin16 : Ma cosa sto vedendo? L’ho messo solo perché c’è Bianca Guaccero #inbarbaatutto -