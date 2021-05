Antonella d’Errico Executive Vice President Programming Sky Italia

Leggi su digital-news

(Di martedì 18 maggio 2021) Sky annuncia la nomina didi Sky.Nel suo nuovo ruolosi occuperà di valorizzare e arricchire l’offerta di contenuti di cinema e intrattenimento, con l’obiettivo di renderli sempre più rilevanti per gli abbonati e attrattivi per i nuovi clienti. Lancerà quattro nuovi canali Sky branded che, in coordinamento con Sky Studios e le strutture di Gruppo, beneficeranno dei migliori...