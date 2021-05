Alcune “teste giganti” dell’Isola di Pasqua hanno anche un corpo, ma non è una novità (Di martedì 18 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet del 13 maggio che recita: «Recentissimi scavi hanno dimostrato che le “teste giganti” dell’Isola di Pasqua sono in realtà dei veri “giganti di pietra” sotterrati, la cui testa affiorava dalla terra. Fiumi di inchiostro buttati. Una nuova storia da riscrivere». Il testo è accompagnato da una foto che mostrerebbe una delle celebri statue nella sua interezza, compreso il corpo riaffiorato dalla terra dopo uno scavo. L’informazione riportata nel tweet è vera, ma non si tratta di una novità. Il tweet fa riferimento alle cosiddette statue Moai, un complesso di 887 figure umane monolitiche scolpite nella roccia sull’isola ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet del 13 maggio che recita: «Recentissimi scavidimostrato che le “disono in realtà dei veri “di pietra” sotterrati, la cui testa affiorava dalla terra. Fiumi di inchiostro buttati. Una nuova storia da riscrivere». Il testo è accompagnato da una foto che mostrerebbe una delle celebri statue nella sua interezza, compreso ilriaffiorato dalla terra dopo uno scavo. L’informazione riportata nel tweet è vera, ma non si tratta di una. Il tweet fa riferimento alle cosiddette statue Moai, un complesso di 887 figure umane monolitiche scolpite nella roccia sull’isola ...

