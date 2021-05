36 punti in 14 gare: è un Napoli da Champions (Di martedì 18 maggio 2021) di Giuseppe Vitolo Napoli – Ancora un piccolo sforzo. Una vittoria al “Maradona” per annichilire i tentativi di rimonta della Juventus e portare a casa quello che in incipit rappresentava il risultato minimo stagionale, ma che con il passare delle settimane è divenuto un vero e proprio traguardo. Il Napoli di Rino Gattuso è a tre punti dalla qualificazione alla tanto agognata zona Champions: un’impresa sportiva che può modificare progetti e ambizioni della compagine partenopea, nell’ottica di una prossima stagione da programmare come quella del definitivo rilancio. La sfida di domenica all’Hellas Verona rappresenta il crocevia di un’annata partita con l’acceleratore pigiato e che è andata man mano affievolendosi, in virtù di una ripetuta serie di infortuni che hanno minato l’andamento della rosa nel trimestre ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Giuseppe Vitolo– Ancora un piccolo sforzo. Una vittoria al “Maradona” per annichilire i tentativi di rimonta della Juventus e portare a casa quello che in incipit rappresentava il risultato minimo stagionale, ma che con il passare delle settimane è divenuto un vero e proprio traguardo. Ildi Rino Gattuso è a tredalla qualificazione alla tanto agognata zona: un’impresa sportiva che può modificare progetti e ambizioni della compagine partenopea, nell’ottica di una prossima stagione da programmare come quella del definitivo rilancio. La sfida di domenica all’Hellas Verona rappresenta il crocevia di un’annata partita con l’acceleratore pigiato e che è andata man mano affievolendosi, in virtù di una ripetuta serie di infortuni che hanno minato l’andamento della rosa nel trimestre ...

Lomasto: “Pari importante. Nelle prossime cinque gare vogliamo quindici punti” Messina Sportiva Lazio-Torino, probabili formazioni: Belotti c’è, Milinkovic-Savic out Nulla ha invece da chiedere a questa gara Simone Inzaghi che deve rialzarsi ... aveva visto Immobile e compagni portare a casa i tre punti in sette partite su otto tra marzo e aprile.

