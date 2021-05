Visite ai musei: ecco l’app che ti paga metà della corsa (Di lunedì 17 maggio 2021) Basta inserire un codice promozionale e si potrà andare in numerosi musei a prezzo dimezzato. Scopriamo insieme quali sono. I nostri musei sono rimasti troppo a lungo semi-vuoti (by Adobestock)Finalmente si ricomincia. Dopo mesi di lockdown, coprifuoco e limitazioni di ogni tipo le attività culturali riaprono poco alla volta i battenti. A rendere l’evento ancora più lieto ci ha pensato un’azienda di trasporti automobilistici privati, che per festeggiare si propone di offrire ai cittadini un forte sconto sulla corsa per andare al museo. Ottime notizie dunque per gli appassionati di arte, che potranno disporre di tariffe agevolate e tornare ad invadere gallerie, esposizioni e pinacoteche. L’Italia possiede un patrimonio da far invidia al mondo, a causa della pandemia però per lungo tempo le nostre ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Basta inserire un codice promozionale e si potrà andare in numerosia prezzo dimezzato. Scopriamo insieme quali sono. I nostrisono rimasti troppo a lungo semi-vuoti (by Adobestock)Finalmente si ricomincia. Dopo mesi di lockdown, coprifuoco e limitazioni di ogni tipo le attività culturali riaprono poco alla volta i battenti. A rendere l’evento ancora più lieto ci ha pensato un’azienda di trasporti automobilistici privati, che per festeggiare si propone di offrire ai cittadini un forte sconto sullaper andare al museo. Ottime notizie dunque per gli appassionati di arte, che potranno disporre di tariffe agevolate e tornare ad invadere gallerie, esposizioni e pinacoteche. L’Italia possiede un patrimonio da far invidia al mondo, a causapandemia però per lungo tempo le nostre ...

Ultime Notizie dalla rete : Visite musei LA SICILIA RITORNA ZONA GIALLA, COSA CAMBIA DA LUNEDÌ Le visite a parenti e amici sono consentite tra le 5 e le 22 in un massimo di 4 persone oltre ai ... SPETTACOLI E MUSEI. I musei sono aperti, è possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale ...

Giornata internazionale dei musei, dal Civico di Bolzano a Palais Mamming Una manifestazione mondiale quella odierna, dedicata ai musei e ai luoghi espositivi: la Provincia ... Ma ne vale la pena: una giornata di visite gratuite anche guidate e workshop. Noi siano andati a ...

Giornata dei Musei, la sfida è rigenerarsi e reinventarsi - ViaggiArt Agenzia ANSA Libano: visita vice ministra Sereni, firmato accordo per Museo Ibrahim Sursock I fondi italiani, riferisce un comunicato stampa, saranno investiti per contribuire alla riapertura del museo e consentire la fruizione del suo patrimonio e delle sue collezioni al pubblico. "Il ...

BMTA: la visita del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini Nel pomeriggio è giunto alla BMTA il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini che ha visitato il Museo - con particolare attenzione alla tomba del tuffatore, manuf ...

