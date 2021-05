Violenza sulle donne | nel 2020 segnalazioni in decisa crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro lae lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda lacontro le, anche per effetto della campagna mediatica. E' quanto emerge dai dati del report Istatrichieste di aiuto durante la pandemia. Nel, questo picco, sempre presente negli anni, è statomente più importante dato che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del, le chiamate ...