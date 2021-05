Uomini e Donne, tutto falso! La confessione assurda in studio: beccati (Di lunedì 17 maggio 2021) Episodio ricco di colpi di scena sul parterre dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Volano smentite e contraddizioni! La puntata di inzio settimana di Uomini e Donne… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 maggio 2021) Episodio ricco di colpi di scena sul parterre dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Volano smentite e contraddizioni! La puntata di inzio settimana di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - GCucKit : RT @Pontifex_it: A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e ren… - viveIanarchie : io metterei l’obbligo di cucire la bocca agli uomini che pensano di avere diritto di opinione sulle scelte personal… -