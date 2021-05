UOMINI E DONNE oggi, 17 maggio: Riccardo, Roberta ed Armando: è scontro! (Di lunedì 17 maggio 2021) Penultima settimana in compagnia di UOMINI e DONNE per questa stagione; l’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 28 maggio. Ma procediamo con ordine e raccontiamo ciò che è andato in onda oggi (17), che appartiene ancora alla registrazione del 9 di questo mese. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: Roberta e Riccardo, confronto finale! Si inizia da Mauro e Sara degli Over: i due si stanno sentendo e vedendo e lui dichiara di volerci mettere tutte le forze per conquistarla. Sara risponde che sta bene con lui, sia da un punto di vista del divertimento che del dialogo. È la volta del cavaliere Biagio, perché una donna vuole conoscerlo: si chiama Anna, fa la parrucchiera ed è rimasta colpita dalla sincerità e dal lato estetico dell’uomo, il ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021) Penultima settimana in compagnia diper questa stagione; l’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 28. Ma procediamo con ordine e raccontiamo ciò che è andato in onda(17), che appartiene ancora alla registrazione del 9 di questo mese. Leggi anche:anticipazioni:, confronto finale! Si inizia da Mauro e Sara degli Over: i due si stanno sentendo e vedendo e lui dichiara di volerci mettere tutte le forze per conquistarla. Sara risponde che sta bene con lui, sia da un punto di vista del divertimento che del dialogo. È la volta del cavaliere Biagio, perché una donna vuole conoscerlo: si chiama Anna, fa la parrucchiera ed è rimasta colpita dalla sincerità e dal lato estetico dell’uomo, il ...

