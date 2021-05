Un Recovery da monitorare. Quattro proposte

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) Come evidenziato nell’analisi comparata svolta dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, in www.irpa.eu), i piani di ripresa e resilienza, in alcuni paesi, si inseriscono in strategie di sviluppo di lungo periodo, elaborate prima della pandemia e aggiornate successivamente; in altri, sono stati predisposti tenendo conto degli strumenti emergenziali nazionali già adottati nel corso del 2020 per fare fronte alla crisi sanitaria ed economica, con l’obiettivo di armonizzare le misure precedenti di sostegno al sistema produttivo con le azioni di rilancio delle attività di impresa. Inoltre, in alcuni stati, i piani servono esclusivamente per la gestione delle risorse provenienti dal Next Generation Eu; in altri, queste sono associate a risorse nazionali aggiuntive. L’Italia, che proprio nel mezzo del processo ...