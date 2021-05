Un nuovo modo di respirare, col retto (Di lunedì 17 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori sta sperimentando una nuova tecnica per la somministrazione di ossigeno per via anale, che potrebbe salvare vite Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori sta sperimentando una nuova tecnica per la somministrazione di ossigeno per via anale, che potrebbe salvare vite

Advertising

antoniospadaro : Sul Fatto quotidiano in edicola il mio commento al Vangelo di oggi. Il canto della resurrezione è un salvifico rimp… - IsolaDeiFamosi : 'Non fare l'Angela Melillo della situazione' nuovo modo di dire subito #Isola - robertapinotti : Elisabetta #Belloni a capo del #DIS. Donna competente, determinata, di vasta esperienza. Ho avuto modo di seguire c… - paolarai : RT @ilpost: Un nuovo modo di respirare, col retto - lavocedialba : Torneremo a viaggiare, ma in modo nuovo: occhi puntati su Yookye, la startup albese dedicata al turismo esperienzia… -