Sondaggi Demos | balzo Pd | Lega e Movimento 5 Stelle in calo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 70% degli italiani giudica positivamente l’operato fin qui svolto dal governo Draghi. È quanto emerge dagli ultimiper La Repubblica. L’indice di gradimento è in crescita di sei punti rispetto alla rilevazione effettuata a marzo. Anche la fiducia degli italiani nel premier segue lo stesso trend di crescita passando dal 69% di marzo al 75% odierno. Dietro a Draghi si piazza il suo predecessore con il 68%, in leggero rialzo rispetto alla passata rilevazione. A spiegare il buon risultato ottenuto dal capo del governo è: “Draghi appare agli italiani il garante dei nostri interessi (e del nostro debito) di fronte alle autorità politiche – e finanziarie – europee. Inoltre, si presenta anche come un “tecnico”, in tempi nei quali i “politici”, come i partiti, stanno perdendo ancora ...