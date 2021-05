Sinner-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Jannik Sinner sfida Aslan Karastev al primo turno dell’Atp 250 di Lione 2021. Il giovane azzurro torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali contro Rafael Nadal, poi vincitore del torneo di Roma per la decima volta. C’è un solo precedente tra l’azzurro e il russo, vinto proprio da quest’ultimo a Dubai. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno andrà in scena martedì 18 maggio, come quarto match dalle ore 10:30 (dopo Paul-Tsonga). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Janniksfida Aslan Karastev al primo turno dell’Atp 250 di. Il giovane azzurro torna in campo dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali contro Rafael Nadal, poi vincitore del torneo di Roma per la decima volta. C’è un solo precedente tra l’azzurro e il russo, vinto proprio da quest’ultimo a Dubai. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno andrà in scena martedì 18 maggio, come quarto match dalle ore 10:30 (dopo Paul-Tsonga). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in ...

Advertising

infoitsport : SINNER-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Lione 2021 - infoitsport : Sinner-Karatsev, 1° turno ATP Lione: i precedenti. L'azzurro vuole la rivincita - Ilsuperbo89 : Mah. E Thiem avrebbe più chances di vittoria di Karatsev? - gianko27 : @AriannaNardi Buon giorno ??Arianna sempre molto Bella e preparata in materia Tennis..Ti risulta la Wild card per Si… - cicco93as : Torniamo alle cose importanti, Sinner decide di giocare a Lione (testa di serie) prima di Parigi e becca subito Kar… -