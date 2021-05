Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole a 'Oggi è un altro giorno': 'Scritte orrende sotto casa contro di me' (Di lunedì 17 maggio 2021) Serena Grandi ospite a ' Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone su Rai Uno assieme al figlio Edoardo Ercole . Edoardo Ercole ha raccontato di quando ha rivelato alla mamma Serena Grandi di essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021)ospite a 'è un' diBortone su Rai Uno assieme alha raccontato di quando ha rivelato alla mammadi essere ...

Advertising

altrogiornorai1 : .@Serena_Grandi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - Cristin97215062 : @lori_gianna @RobertoGranai @MolaschiClara @CristinaShonny @giorgio_grandi @betyzapi @massimo3651 @RBarbasso… - i8img : @anari56 Eh si...una PRIORITÁ ASSOLUTA supportata da grossi nomi...Serena Grandi e figlio, il PdR, Fedez, Bergoglio... - francobus100 : Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole a Oggi è un altro giorno: «Scritte orrende sotto casa, ho deciso di confes… - rosimazzotti8 : @nialljsmile_ @teamviolastan alessandro, come anche serena, è sicuramente un bravissimo ballerino, ma in lui non ho… -