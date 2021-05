Se hai ‘molti amici gay ma…’ allora sei omofobo Anche se non ti piace sentirtelo dire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Immagina di dover lasciare casa, perché la gente della tua città ti odia. Immagina insulti e aggressioni. Immagina l’odio. Ovunque ti volgi. Immagina di dover andare a vivere altrove, per sfuggire a tutto ciò. E ricomincia tutto da capo. Fino a nuove aggressioni. Fino a quando qualcuno prende una tanica di benzina, ti cosparge di carburante e va d’accendino. Stai immaginando? Bene. Perché a Normunds Kindzulis è successo davvero. Era un paramedico di Riga, in Lettonia. Ucciso. Perché gay. Normunds Kindzulis, a victim of the homophobic arson attack in Latvia last week, has succumbed to his injuries. Our deepest condolences to his partner and family, and to all our community in Latvia. ???? pic.twitter.com/IM90oTk80E — EuroPride • EPOA (@EuroPride) April 28, 2021 Certo, ora dirai che questi sono fatti estremi. Di certo non li condividi. Li condanni. Eppure, di ...