Scambi al rialzo per Generali. Focus su CdA (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Amplia il margine di guadagno il Leone di Trieste, che Scambia in salita dello 0,54% e si attesta a 17,74. Il consiglio di amministrazione di Generali si riunisce oggi per approvare i risultati del primo trimestre dell’anno, ma è possibile che i consiglieri affrontino anche questioni legate alla governance. Secondo quanto riporta La Repubblica, nei giorni scorsi Caltagirone avrebbe contattato i consiglieri e spedito loro una email, “con l’obiettivo di sottolineare quello che a suo parere non va nelle Generali e chiedere una discussione approfondita sui problemi rilevati”. Nell’occasione avrebbe anche ipotizzato modelli di governance diversi da quelli attuali: in particolare la creazione di un comitato esecutivo dove un numero ristretto di consiglieri avrebbe un potere decisionale più forte, l’introduzione della figura del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Amplia il margine di guadagno il Leone di Trieste, chea in salita dello 0,54% e si attesta a 17,74. Il consiglio di amministrazione disi riunisce oggi per approvare i risultati del primo trimestre dell’anno, ma è possibile che i consiglieri affrontino anche questioni legate alla governance. Secondo quanto riporta La Repubblica, nei giorni scorsi Caltagirone avrebbe contattato i consiglieri e spedito loro una email, “con l’obiettivo di sottolineare quello che a suo parere non va nellee chiedere una discussione approfondita sui problemi rilevati”. Nell’occasione avrebbe anche ipotizzato modelli di governance diversi da quelli attuali: in particolare la creazione di un comitato esecutivo dove un numero ristretto di consiglieri avrebbe un potere decisionale più forte, l’introduzione della figura del ...

Advertising

infoiteconomia : Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Prysmian - MKT_INS : Partenza in rialzo a #WallStreet. Dopo pochi minuti di scambi, il Nasdaq guadagna l’1%, lo S&P 500 lo 0,8% e il Dow… - redazionetmag : Pil italiano in crescita, economia UE ai livelli pre-crisi alla fine del 2022 Stime della Commissione europea al r… - MKT_INS : Partenza in calo a #WallStreet, con il settore tecnologico ancora al centro del sell-off iniziato ieri in scia ai t… -

Ultime Notizie dalla rete : Scambi rialzo Scambi al rialzo per Generali. Focus su CdA Operativamente le attese per l'andamento del titolo propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 17,77 e successiva a quota 17,86. Supporto a 17,69.

Borse, l'Europa si indebolisce. A Piazza Affari corre la Juventus Spread con Bund in lieve rialzo a 120 punti base Apertura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. In avvio degli scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari ...

Scambi al rialzo per Generali. Focus su CdA ilmessaggero.it Scambi al rialzo per Generali. Focus su CdA (Teleborsa) - Amplia il margine di guadagno il Leone di Trieste, che scambia in salita dello 0,54% e si attesta a 17,74. Il consiglio di amministrazione di Generali si riunisce oggi per approvare i ri ...

Azioni Stellantis festeggiano l’accordo per auto elettriche e connesse Azioni Stellantis in rialzo a Piazza Affari: il gruppo automobilistico ha un'importante novità per lo sviluppo di auto connesse ed elettriche.

Operativamente le attese per l'andamento del titolo propendono per la continuazione delverso la resistenza stimata in area 17,77 e successiva a quota 17,86. Supporto a 17,69.Spread con Bund in lievea 120 punti base Apertura in lieveper lo spread tra BTp e Bund. In avvio degliil differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari ...(Teleborsa) - Amplia il margine di guadagno il Leone di Trieste, che scambia in salita dello 0,54% e si attesta a 17,74. Il consiglio di amministrazione di Generali si riunisce oggi per approvare i ri ...Azioni Stellantis in rialzo a Piazza Affari: il gruppo automobilistico ha un'importante novità per lo sviluppo di auto connesse ed elettriche.