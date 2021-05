San Giorgio, addio alle monache di clausura? Pepe spera di no: “Presidio storico” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Le monache di clausura potrebbero lasciare San Giorgio del Sannio. In merito alla vicenda è di questa mattina l’appello del sindaco, Mario Pepe, il quale chiede di rivedere tale provvedimento. Il Primo Cittadino auspica un ripensamento, avanzando una proposta qualora dovesse consumarsi l’addio. Questa la nota a firma dello stesso Pepe: “Il trasferimento del Monastero della Visitazione di San Giorgio del Sannio lascia molto perplessa l’Amministrazione Comunale. La decisione assunta dalla Casa Generale di aggregare momentaneamente le Suore Visitandine del nostro Comune al Monastero di Orti di Reggio Calabria ci ha sorpreso per l’improvviso e frettoloso provvedimento e ci rattrista perché il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio (Bn) – Ledipotrebbero lasciare Sandel Sannio. In merito alla vicenda è di questa mattina l’appello del sindaco, Mario, il quale chiede di rivedere tale provvedimento. Il Primo Cittadino auspica un ripensamento, avanzando una proposta qualora dovesse consumarsi l’. Questa la nota a firma dello stesso: “Il trasferimento del Monastero della Visitazione di Sandel Sannio lascia molto perplessa l’Amministrazione Comunale. La decisione assunta dalla Casa Generale di aggregare momentaneamente le Suore Visitandine del nostro Comune al Monastero di Orti di Reggio Calabria ci ha sorpreso per l’improvviso e frettoloso provvedimento e ci rattrista perché il ...

