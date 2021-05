Rudy Zerbi entra nella diretta di Aka7even e gli fa i complimenti (Di lunedì 17 maggio 2021) Le parole di Rudy Zerbi Come ben sappiamo, negli ultimi mesi a scontarsi spesso con Aka7even è stato Rudy Zerbi. Il professore di Amici infatti più volte ha ribadito il suo pensiero sul rapper, criticando in più occasioni i suoi testi e la sua dote artistica. Nel mentre l’allievo di Anna Pettinelli ha sempre accettato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 maggio 2021) Le parole diCome ben sappiamo, negli ultimi mesi a scontarsi spesso conè stato. Il professore di Amici infatti più volte ha ribadito il suo pensiero sul rapper, criticando in più occasioni i suoi testi e la sua dote artistica. Nel mentre l’allievo di Anna Pettinelli ha sempre accettato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco le dichiarazioni esclusive del prof Rudy Zerbi subito dopo l’ingresso in Finale di Sangiovanni! #Amici20 - Novella_2000 : Rudy Zerbi entra a sorpresa nella diretta di Aka7even e racconta cosa si sono detti post-finale (VIDEO) #amici20 - Pazzotiodio : Crescono i likes al post in cui annuncio l'inedito e poi non mi date un feedback. Siete dei Rudy Zerbi, tutti quanti - robinxmoods : 17 maggio 2021 mari scopre che zerbi si chiama rudy - GDAutoArt : RT @DenisePati: Portrait Rudy Zerbi e Ottone ?? • • • • • @RudyZerbi #art #toptags #artist #artistic #arte #artlovers #myart #artwork #ar… -