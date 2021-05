Qualificazioni Atp Lione 2021, fuori Giannessi: sconfitto da Majchrzak in due set (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandro Giannessi è stato sconfitto nel turno decisivo per le Qualificazioni al torneo Atp di Lione 2021 dal polacco Kamil Majchrzak in due set (6-4, 6-3). Inizio di primo set molto equilibrato (2-2), ma nel sesto game l’azzurro vede strapparsi via il sevizio dall’avversario che allunga (4-2). Nel nono game Giannessi prova a rimettere le cose a posto ottenendo un break (5-4), ma il polacco risponde immediatamente strappando nuovamente la battuta all’avversario nell’ultimo e game e conquistando il set. Nel secondo game del secondo set l’italiano perde il servizio (2-0) e Majchrzak allunga (3-0). Giannesi prova a reagire ottenendo un break al quinto game (3-2), ma il polacco risponde subito (4-2) e chiude il match in tranquollità. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Alessandroè statonel turno decisivo per leal torneo Atp didal polacco Kamilin due set (6-4, 6-3). Inizio di primo set molto equilibrato (2-2), ma nel sesto game l’azzurro vede strapparsi via il sevizio dall’avversario che allunga (4-2). Nel nono gameprova a rimettere le cose a posto ottenendo un break (5-4), ma il polacco risponde immediatamente strappando nuovamente la battuta all’avversario nell’ultimo e game e conquistando il set. Nel secondo game del secondo set l’italiano perde il servizio (2-0) eallunga (3-0). Giannesi prova a reagire ottenendo un break al quinto game (3-2), ma il polacco risponde subito (4-2) e chiude il match in tranquollità. SportFace.

