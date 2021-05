(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Paola Egonua Tokyounameravigliosamente di avanguardia e portatrice di molti significati, tutti bellissimi”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo Mauro, oggi nella segreteria del Pd come responsabile Sport. “Fa diventare normale orgoglio di un paese, come è già nei fatti, una giocatrice straordinaria, a mio parere la miglior pallavolista del pianeta, che guiderà un gruppo giovanissimo, fortissimo, bellissimo e in cui le differenze di etnia o credo o altro non hanno alcun significato. A loro interessa vincere”. La rappresentazione, continuadi “un futuro che in realtà è già presente, basti guardare una qualsiasi squadra under 13 di qualsiasi sport. Tutte quelle categorie del ‘prima questi o prima ...

TV7Benevento : Olimpiadi: Berruto, 'Egonu portabandiera sarebbe scelta meravigliosa'... -

... sammarinese e non, quali: Mauro, già allenatore delle Nazionali di Pallavolo e Tiro con l'... da Mondiali ad, passando per World League ed Europei). Fonte di ispirazione per ...... con la Nazionale italiana infatti, vince la medaglia d'argento (finale Russia - Italia 3 - 1) al campionato Europeo, svoltosi in Danimarca e Polonia, l'allenatore è ancora. I compagni ...Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto, oggi nella segreteria del Pd come responsabile Sport. “Fa diventare normale orgoglio di un paese, come è già nei ...Nel fruscio della brezza marina della Fontanassa di Savona si alza in volo Lamont Marcell Jacobs che nella batteria dei 100 al Memorial Ottolia si prende il record italiano dei 100 metri correndo in 9 ...