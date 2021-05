Il Mattino – Galtier per il Napoli: il tecnico sforna talenti, De Laurentiis ci ha fatto più di un pensiero (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sul nuovo allenatore del Napoli parlano di un Christophe Galtier che piace sempre di più ad Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese si sta giocando la Ligue 1 con il Lille, battendo uno squadrone come il PSG. Secondo Il Mattino l’ipotesi Galtier per la panchina dei partenopei è molto più di una ipotesi, ci sono stati contatti concreti con il suo entourage, ma la partita non è ancora conclusa. Il fatto che il tecnico si stia ancora giocando il campionato francese sicuramente rallenta le operazioni. Anche il Napoli è ancora impegnato a conquistare la qualificazione Champions League e quindi ogni discorso è rimandato a fine stagione. Galtier dal Lille a Napoli: tutte le novità Il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sul nuovo allenatore delparlano di un Christopheche piace sempre di più ad Aurelio De. Ilfrancese si sta giocando la Ligue 1 con il Lille, battendo uno squadrone come il PSG. Secondo Ill’ipotesiper la panchina dei partenopei è molto più di una ipotesi, ci sono stati contatti concreti con il suo entourage, ma la partita non è ancora conclusa. Ilche ilsi stia ancora giocando il campionato francese sicuramente rallenta le operazioni. Anche ilè ancora impegnato a conquistare la qualificazione Champions League e quindi ogni discorso è rimandato a fine stagione.dal Lille a: tutte le novità Il ...

