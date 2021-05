Grande Fratello Vip 6: svelati i nomi dei primi tre possibili concorrenti (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è stato consegnato agli archivi e con l’approssimarsi sempre più incalzante dell’estate, si pensa già al cast di concorrenti per la prossima stagione autunnale. Stando a quanto riportato a Ogni Mattina, il talk show condotto da Adriana Volpe, Alfonso Signorini sarebbe già all’opera per accaparrarsi i vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip 6 sarebbe dunque già un’opera in fase di costruzione e sono spuntati i primi tre possibili nomi che potrebbero varcare la porta rossa. Si tratta di Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko. Quest’ultimo non è del tutto estraneo alle dinamiche della casa del Grande Fratello Vip: tutti voi ricorderete che il suo ... Leggi su trashblog (Di lunedì 17 maggio 2021) IlVip 5 è stato consegnato agli archivi e con l’approssimarsi sempre più incalzante dell’estate, si pensa già al cast diper la prossima stagione autunnale. Stando a quanto riportato a Ogni Mattina, il talk show condotto da Adriana Volpe, Alfonso Signorini sarebbe già all’opera per accaparrarsi i vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia. IlVip 6 sarebbe dunque già un’opera in fase di costruzione e sono spuntati itreche potrebbero varcare la porta rossa. Si tratta di Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko. Quest’ultimo non è del tutto estraneo alle dinamiche della casa delVip: tutti voi ricorderete che il suo ...

