Gaza | esercito Israele | ' Notte di raid | colpiti 15 chilometri di tunnel di Hamas'

Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - Corriere : La pioggia di fuoco e le urla nella notte di Gaza Le prime immagini - bettadigiulio : RT @Agenzia_Ansa: L'esercito israeliano ha colpito la notte scorsa 15 chilometri della rete dei tunnel, detta 'Metro', di Hamas nel nord de… - Marte7983 : RT @NFratoianni: Altro che legittima difesa, dopo 28 giorni dall’irruzione dell’esercito israeliano nelle case dei palestinesi di Gerusalem… -

'Questo attacco faceva parte di un'ampia operazione dell'IDF per danneggiare in modo significativo il sistema sotterraneo delle organizzazioni terroristiche a', ha riferito l'. L'appello ......di nove comandanti di Hamas nella Striscia di: "Le case attaccate venivano usate come infrastrutture terroristiche e in alcune case sono stati trovati depositi di armi", ha reso noto l'. ...In una sola giornata oltre 40 morti nei raid aerei sferrati dai caccia nella Striscia. In una settimana lanciati oltre 3mila razzi da Hamas in territorio israeliano. Il bilancio aggiornato è di ...L’esercito israeliano ha colpito la notte scorsa 15 chilometri della rete dei tunnel, detta ‘Metro’, di Hamas nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui in ...