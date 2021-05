Fico “Rivedere i punti dei trattati Ue che non funzionano” (Di lunedì 17 maggio 2021) VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Col presidente Sobotka abbiamo parlato di riaperture, di ripresa economica, di ripresa del turismo, di collaborazione parlamentare. E' molto importante riuscire a interloquire ancora di più in questo momento perchè l'Europa ha davanti a sè una fase complicata ma piena di opportunità”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Vienna, a margine di un incontro con l'omologo austriaco Wolfgang Sobotka.“La conferenza sul futuro dell'Europa assume un ruolo anche più importante di quanto si pensasse in questa fase di pandemia – ha aggiunto Fico -. All'interno di questa conferenza per lo sviluppo di un'Europa più solidale, più unita e anche più politica possiamo trovare le condizioni per Rivedere alcuni punti dei trattati europei che oggi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Col presidente Sobotka abbiamo parlato di riaperture, di ripresa economica, di ripresa del turismo, di collaborazione parlamentare. E' molto importante riuscire a interloquire ancora di più in questo momento perchè l'Europa ha davanti a sè una fase complicata ma piena di opportunità”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, a Vienna, a margine di un incontro con l'omologo austriaco Wolfgang Sobotka.“La conferenza sul futuro dell'Europa assume un ruolo anche più importante di quanto si pensasse in questa fase di pandemia – ha aggiunto-. All'interno di questa conferenza per lo sviluppo di un'Europa più solidale, più unita e anche più politica possiamo trovare le condizioni peralcunideieuropei che oggi non ...

Fico "Rivedere i punti dei trattati Ue che non funzionano"

