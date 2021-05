'Europa e Comuni: il contributo delle città per il futuro dell'Ue' (Di lunedì 17 maggio 2021) Uno scambio virtuale sul futuro dell'Europa, tra tre sindaci , e gli Ambasciatori di Germania e Francia in Italia. E' questa l'iniziativa in programma domani - 18 maggio - a partire dalle 17.30, in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Uno scambio virtuale sul, tra tre sindaci , e gli Ambasciatori di Germania e Francia in Italia. E' questa l'iniziativa in programma domani - 18 maggio - a partire dalle 17.30, in ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei… - ilriformista : Esposto all’AgCom e interrogazione in Vigilanza per il servizio in onda su #Anni20 sull’Europa all’insegna di “menz… - Luca7606062037 : @Viminale @poliziadistato @GDF @_Carabinieri_ @comuni_anci @ProvinceItalia Finalmente raccogliamo i risultati del g… - IF_Italia : RT @FranceenItalie: Martedi 18.05 ore 17.30 in streaming 'Europa e Comuni: il contributo delle città per il futuro dell'????'. Gli ambasciato… - alfreaudi : RT @NicolaPorro: ?? Vietato criticare #DdlZan ed Europa, la manina turca dietro la guerra in #Israele, il #centrodestra in panne nei Comuni.… -