Draghi, il rischio era calcolato davvero (Di lunedì 17 maggio 2021) Sembrava la puntata al buio di un giocatore di poker il “rischio calcolato” di Mario Draghi del 17 aprile scorso, quando annunciò con grande sorpresa di molti che il 26 aprile sarebbero tornate le zone gialle, la scuola in presenza e via via la riapertura di musei, cinema e ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all’aperto. Meno epico del churchilliano annuncio dell’operazione Dunkerque, ma epocale nel suo piccolo per spezzare la spirale di disillusioni, rassegnazioni e fine pena mai dell’Italia da un anno alle prese con il Covid, l’ex governatore della Bce, possiamo dirlo ora, lo è stato. Sarà per l’abitudine a lanciare il guanto di sfida contro avversità planetarie, come nel caso del whatever it takes che mise dentro ad un’economia europea negletta una manovra anticiclica e anche, allora, in un’offensiva che, a bocce ferme, era solo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Sembrava la puntata al buio di un giocatore di poker il “” di Mariodel 17 aprile scorso, quando annunciò con grande sorpresa di molti che il 26 aprile sarebbero tornate le zone gialle, la scuola in presenza e via via la riapertura di musei, cinema e ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all’aperto. Meno epico del churchilliano annuncio dell’operazione Dunkerque, ma epocale nel suo piccolo per spezzare la spirale di disillusioni, rassegnazioni e fine pena mai dell’Italia da un anno alle prese con il Covid, l’ex governatore della Bce, possiamo dirlo ora, lo è stato. Sarà per l’abitudine a lanciare il guanto di sfida contro avversità planetarie, come nel caso del whatever it takes che mise dentro ad un’economia europea negletta una manovra anticiclica e anche, allora, in un’offensiva che, a bocce ferme, era solo ...

