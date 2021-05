Draghi e i partiti Una settimana decisiva? La bussola di Ocone

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lapolitica che si apre dovrebbe chiarire alcuni aspetti non secondari relativi all’evoluzione del governoe all’inevitabile intrecciarsi della sua azione con le grandi manovre deiper l’elezione del Capo dello Stato (a poche settimane ormai dall’inizio del “semestre bianco”). Gli ultimi giorni sono stati segnati da una conflittualità intensa fra i, e segnatamente fra i leader del Pd e della Lega, entrambi costretti a convivere in modo innaturale sotto uno stesso tetto. Il fatto che Marionon si sia minimamente scomposto segnala, da una parte, una cifra caratteriale del nostro presidente del Consiglio, abituato a concentrarsi sui fatti piuttosto che sulle dichiarazioni, e, dall’altra, la consapevolezza che alle dichiarazioni bellicose non possono seguire fatti ...

il compito di sedare lo scontro tra ie fissare le date per la ripartenza dei settori e le attività rimasti fermi più a lungo. L'ipotesi più accreditata vede la ripartenza dei ...Anche per la leader di Fratelli d'Italia Marioè un ottimo candidato alla successione di ... In settimana si incontreranno i responsabili degli enti locali deidella coalizione per ...Tra Letta e Salvini ci si avvicina allo scontro finale? Si va verso l’inesorabile resa dei conti con possibile crisi di governo in arrivo? “Ma quale resa dei conti”, spiega una fonte di primo piano da ...Non bisognava essere Nostradamus per prevedere quale sarebbe stata la mossa di chi ha dovuto ingoiare la nomina dell’ex banchiere a Palazzo Chigi. Meno banale è capire come evitare che abbia successo, ...