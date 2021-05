Deddy e Rosa Di Grazia esplode il gossip subito dopo la finale di Amici 20 (Di lunedì 17 maggio 2021) Amici 20, la vincitrice di questa seguitissima edizione è Giulia Stabile. Il trionfo della ballerina, che si contendeva il titolo con il collega Alessandro Cavallo e i cantanti Deddy, Aka7even e Sangiovanni che è anche il suo fidanzato, è avvenuto sabato sera, nel corso della puntata che ha registrato un vero boom di ascolti. Calato il sipario su Amici 20, i protagonisti si sono riappropriati dei loro cellulari e dunque dei proprio account social e molti si aspettavano di rivedere subito insieme Deddy e Rosa, ma così non è stato. Non solo. I fan di questa coppia sbocciata nella scuola più famosa della tv attendevano con grande ansia che la ballerina scrivesse qualcosa per lui sui social sia durante che dopo la finale del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)20, la vincitrice di questa seguitissima edizione è Giulia Stabile. Il trionfo della ballerina, che si contendeva il titolo con il collega Alessandro Cavallo e i cantanti, Aka7even e Sangiovanni che è anche il suo fidanzato, è avvenuto sabato sera, nel corso della puntata che ha registrato un vero boom di ascolti. Calato il sipario su20, i protagonisti si sono riappropriati dei loro cellulari e dunque dei proprio account social e molti si aspettavano di rivedereinsieme, ma così non è stato. Non solo. I fan di questa coppia sbocciata nella scuola più famosa della tv attendevano con grande ansia che la ballerina scrivesse qualcosa per lui sui social sia durante cheladel ...

