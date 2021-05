De Zerbi vuole il primo rinforzo dall’Inter (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto De Zerbi, prossimo a diventare nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha chiesto il primo rinforzo all’Inter Ha annunciato ufficialmente l’addio al Sassuolo, sa bene, da tempo, che il suo futuro sarà lontano dall’Italia. Roberto De Zerbi, una delle rivelazioni di questo campionato, ripartirà dall’Ucraina e dallo Shakhtar Donetsk. Un’esperienza per lui nuova, inedita, nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto De, prossimo a diventare nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha chiesto ilall’Inter Ha annunciato ufficialmente l’addio al Sassuolo, sa bene, da tempo, che il suo futuro sarà lontano dall’Italia. Roberto De, una delle rivelazioni di questo campionato, ripartirà dall’Ucraina e dallo Shakhtar Donetsk. Un’esperienza per lui nuova, inedita, nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : De Zerbi vuole il primo rinforzo dall’#Inter ???? - TitusImperator_ : @TheCalippOne Eh guarda qui Ricky, guarda, non lo vuole più nessuno eheheh perché De Zerbi lo prendono all’estero e Allegri no? - Star_70_ : De Zerbi: «Me ne vado, a Sassuolo non posso dare di più». Allo Shakthar vuole Sensi - _intermagazine : Calciomercato – Inter, per Sensi possibile offerta dallo Shakthar Donetsk: lo vuole De Zerbi - MarioMarioc75 : @FrancescoOrdine Oppure il calcio del popolo italiano non ha i soldi che vuole De Zerbi -