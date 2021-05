D'Amato: "Nel Lazio, il prossimo week end nuovo open day per over 40" (Di lunedì 17 maggio 2021) ?Il prossimo fine settimana un altro open day per gli over 40. Il 2 giugno probabilmente open day per i maturandi?. Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, ospite di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. ?Visto il successo che c’è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana. Il prossimo fine settimana sarà ancora per gli over 40. Poi, man mano, scenderemo anche sulle altre fasce in maniera coerente con la programmazione regionale e nazionale. Per i maturandi - ha riferito l’assessore - stiamo ragionando di farne uno ad hoc intorno al 2 giugno, la Festa della Repubblica”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) ?Ilfine settimana un altroday per gli40. Il 2 giugno probabilmenteday per i maturandi?. Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’, ospite di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. ?Visto il successo che c’è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana. Ilfine settimana sarà ancora per gli40. Poi, man mano, scenderemo anche sulle altre fasce in maniera coerente con la programmazione regionale e nazionale. Per i maturandi - ha riferito l’assessore - stiamo ragionando di farne uno ad hoc intorno al 2 giugno, la Festa della Repubblica”.

