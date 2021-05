Curriculum dello studente, l’affondo di Turi: “Bianchi ci ascolti, il Cv serve più ai patti territoriali che alla scuola” (Di lunedì 17 maggio 2021) "Io la penso come il presidente della Corte costituzionale Coraggio. Il cv studente nasce da una impostazione ideologica che vuole cambiare la scuola e la Costituzione. E ovviamente Coraggio è contrario. È un'ideologia culturalmente in linea con i patti territoriali. Ma confondere la scuola con il complementare è sbagliato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) "Io la penso come il presidente della Corte costituzionale Coraggio. Il cvnasce da una impostazione ideologica che vuole cambiare lae la Costituzione. E ovviamente Coraggio è contrario. È un'ideologia culturalmente in linea con i. Ma confondere lacon il complementare è sbagliato". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Curriculum dello studente, l’affondo di Turi: “Bianchi ci ascolti, il Cv serve più ai patti territoriali che alla s… - zazoomblog : Curriculum dello studente Floridia: “Va rimodulato no all’inserimento delle attività a pagamento” - #Curriculum… - ProDocente : Curriculum dello studente, Floridia: “Va rimodulato, no all’inserimento delle attività a pagamento” - iasius_1 : RT @orizzontescuola: Curriculum dello studente, Floridia: “Va rimodulato, no all’inserimento delle attività a pagamento” - orizzontescuola : Curriculum dello studente, Floridia: “Va rimodulato, no all’inserimento delle attività a pagamento” -