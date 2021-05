Crollano gli spalti in una sinagoga: oltre 100 fedeli feriti e due morti – VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Domenica sera in una sinagoga nei pressi di Gerusalemme sono crollati degli spalti presenti all’interno della struttura stessa, il crollo ha causato oltre 100 fedeli feriti e due morti. Secondo i vari funzionari gli spalti non erano in sicurezza per i ospitare i fedeli. In questi giorni gli ebrei festeggiano la Festa di Shavuot, conosciuta anche come Festa delle Settimane, che è cominciata domenica e si concluderà domani 18 maggio. Leggi anche -> Israele mai così popoloso: la popolazione ebraica torna ai numeri del 1925 Secondo quanto riportato dai media locali, ma anche dagli stessi funzionari, c’erano oltre 600 fedeli presenti nel tempi di Givat Zeev, in Cisgiordania. Questa congregazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) Domenica sera in unanei pressi di Gerusalemme sono crollati deglipresenti all’interno della struttura stessa, il crollo ha causato100e due. Secondo i vari funzionari glinon erano in sicurezza per i ospitare i. In questi giorni gli ebrei festeggiano la Festa di Shavuot, conosciuta anche come Festa delle Settimane, che è cominciata domenica e si concluderà domani 18 maggio. Leggi anche -> Israele mai così popoloso: la popolazione ebraica torna ai numeri del 1925 Secondo quanto riportato dai media locali, ma anche dagli stessi funzionari, c’erano600presenti nel tempi di Givat Zeev, in Cisgiordania. Questa congregazione ...

Crollano gli spalti in una sinagoga: oltre 100 fedeli feriti e due morti – VIDEO Periodico Italiano Gerusalemme, cede tribuna in una sinagoga: almeno 2 morti e centinaia di feriti Un video pubblicato su Twitter mostra una sinagoga piena di gente e una gradinata che crolla improvvisamente ... otto quelle in condizioni moderate, mentre tutti gli altri sono leggermente feriti ...

