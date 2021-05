Covid: al via cabina regia, a seguire Cdm su riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle riaperture. A seguire ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il nuovo decreto che detterà i tempi, rivisti, dell’allentamento delle misure, coprifuoco compreso. Al vertice in corso stanno prendendo parte anche il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata a Palazzo Chigi laditra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle. Aci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il nuovo decreto che detterà i tempi, rivisti, dell’allentamento delle misure, coprifuoco compreso. Al vertice in corso stanno prendendo parte anche il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Corriere : ?? Riaprono pub e ristoranti, cinema teatri e musei anche al chiuso, ci si può tornare ad abbracciare - enpaonlus : Un uomo viene ricoverato d’urgenza per Covid, il suo gatto rimane in casa senz’acqua e senza cibo per tre giorni. S… - LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - ildenaro_it : #Covid, in #Campania via alle #vaccinazione degli #over40: #prenotazioni da #domani - PSIReggioemilia : Convivenza forzata causata da #covid ha prodotto +79,5% telefonate #1522, +71% richieste di aiuto via chat. Ciò rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Zingaretti: "Nel Lazio - 95% di mortalità per gli anziani" ... in questo caso è emerso che la mortalità per Covid - 19 si è ridotta del 95%. "Fra qualche ora ... il vaccino funziona e se oggi possiamo pensare a un allentamento delle restrizioni è per via del ...

India: lanciato 2 - DG, farmaco 'indigeno' per curare Covid 19 ...di Fase II del 2 - DG hanno verificato che il medicinale è sicuro per i pazienti di Covid - 19 e che ne aiuta notevolmente la guarigione. Il farmaco consiste in una polverina che va assunta per via ...

Taiwan, i contagi esplodono nel “Paese modello” della lotta al Covid: via a chiusure e restrizioni Fanpage.it Covid: al via cabina regia, a seguire Cdm su riaperture Roma, 17 mag. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle riaperture. A seguire ci sarà il ...

Zingaretti: "Nel Lazio - 95% di mortalità per gli anziani" Il governatore in conferenza stampa ha parlato anche degli effetti positivi dell'"Open Day Over 40" sulla diminuzione di mortalità da Covid 19. Nel Lazio sono state effettuate quasi 160.000 somministr ...

... in questo caso è emerso che la mortalità per- 19 si è ridotta del 95%. "Fra qualche ora ... il vaccino funziona e se oggi possiamo pensare a un allentamento delle restrizioni è perdel ......di Fase II del 2 - DG hanno verificato che il medicinale è sicuro per i pazienti di- 19 e che ne aiuta notevolmente la guarigione. Il farmaco consiste in una polverina che va assunta per...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul timing delle riaperture. A seguire ci sarà il ...Il governatore in conferenza stampa ha parlato anche degli effetti positivi dell'"Open Day Over 40" sulla diminuzione di mortalità da Covid 19. Nel Lazio sono state effettuate quasi 160.000 somministr ...