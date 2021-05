Basket Serie A playoff, risultati gara 3: Milano in semifinale, Sassari sul 2 - 1 (Di lunedì 17 maggio 2021) Trento, 16 maggio 2021 " L' Armani AX Milano è la prima squadra a guadagnare un pass per le semifinali scudetto del campionato di Serie A di Basket : l'Olimpia dopo aver chiuso sul 2 - 0 la parentesi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Trento, 16 maggio 2021 " L' Armani AXè la prima squadra a guadagnare un pass per le semifinali scudetto del campionato diA di: l'Olimpia dopo aver chiuso sul 2 - 0 la parentesi ...

