Arisa e Andrea Di Carlo smentiscono la crisi (Di lunedì 17 maggio 2021) Nelle ultime settimane si è parlato molto della storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo. Recentemente, il settimanale “Chi” aveva annunciato una nuova crisi tra la coppia. A smentire l’indiscrezione sono stati i diretti interessati tramite alcune storie Instagram. La vita privata di Arisa continua ad essere al centro del gossip e della cronaca rosa; la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo infatti sta facendo molto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Nelle ultime settimane si è parlato molto della storia d’amore traDi. Recentemente, il settimanale “Chi” aveva annunciato una nuovatra la coppia. A smentire l’indiscrezione sono stati i diretti interessati tramite alcune storie Instagram. La vita privata dicontinua ad essere al centro del gossip e della cronaca rosa; la sua storia d’amore conDiinfatti sta facendo molto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

lucafaccio : Arisa dopo Amici 20 torna tra le braccia di Andrea Di Carlo - andreastoolbox : Arisa dopo Amici 20 torna tra le braccia di Andrea Di Carlo - IsaeChia : #Arisa e #AndreaDiCarlo, ecco come la cantante ha reagito ai rumor di una crisi #Amici20 - infoitcultura : Arisa, ritorno di fiamma: la storia infinita con Andrea - justforzerbisa : @weneedzerbisa @RudyZerbi Non essendoci più amici e di conseguenza non molti momenti zerbisa in tv andrea non si le… -