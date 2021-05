Apple | un ex designer di HomePod ha creato Cell Alpha un altoparlante ' trifonico' da $ 1 800

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un exche ha lavorato sia su iPhone che suhauna nuova serie di altoparlanti noti come, il cui obiettivo è portare l'audio spaziale al livello successivo. La società di Christopher Stringer, Syng, etichetta la tecnologia audio utilizzata come audio "". "Una rivoluzione nell'audio domestico.segna la nascita di un nuovo standard nel suono spaziale. Con l'audio, trasformate il vostro spazio in un campo sonoro chiaro e dettagliato: un'esperienza completamente coinvolgente che vi mette al centro della vostra musica e del vostro intrattenimento preferiti. Questo non è un normale. Questo è un suono intelligente". Il ...

Advertising

Eurogamer_it : L'ex designer di #Apple ha creato Cell Alpha, un altoparlante da $ 1.800. - floo1989 : @iCick_e_Ciak @JakeReale Non saprei, effettivamente erano circolati molti rumor su una progressiva dismissione ma q… - GiorgioPStream : Sviluppatori, designer e imprenditori crescono grazie alle #Apple Developer Academy - - mnotarianni : Sviluppatori, designer e imprenditori crescono grazie alle Apple Developer Academy - Amorne_1979 : 'Sviluppatori, designer e imprenditori crescono grazie alle Apple Developer Academy' di Mauro Notarianni -… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple designer

macitynet.it

... è stata un'opportunità storica, che gli ingegneri e iChevrolet hanno colto al volo, per ... che include tra le altre coseCarPlay e Android Auto. Per quanto riguarda la sicurezza, sono ..., New iMacSAMSUNG Galaxy Book Pro 360Anche Samsung, numero uno mondiale nei telefonini, ha ... Uno strumento provetto al servizio di creativi e. Galaxy Book Pro 360ASUS Asus ZenBook ...La dogana degli Stati Uniti ha bloccato un altro carico di AirPods contraffatti. Questa volta non ci sono stati errori ...Apple potrebbe lanciare il servizio Apple Music HiFi in alta definizione martedì 18 maggio: in rete è stato scoperto il nuovo logo Lossless ...