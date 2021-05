Allenatori Serie A: chi va e chi viene (Di lunedì 17 maggio 2021) Allenatori Serie A: chi sarà ancora alla guida dell’attuale squadra ai nastri di partenza per il campionato 21/22. Di seguito un riepilogo: Atalanta Gian Piero Gasperini 100% – La terza Champions e un progetto di cui è sempre più coautore. Nulla può farlo vacillare, a meno che non arrivi una chiamata (al momento non prevista) dalla Juventus. Benevento Filippo Inzaghi 10% – Dopo l’ottimo inizio, la flessione e poi il tracollo. Il baratro della Serie B si avvicina a grandi passi. Con la retrocessione l’addio è praticamente scontato. Bologna Sinisa Mihajlovic 90% – Il contratto in essere è stato rinnovato da non troppo tempo, Saputo e la dirigenza sono convinti di andare avanti con Mihajlovic e lo stesso Sinisa a Bologna sta bene. Cagliari Leonardo Semplici 100% – Il vero alfiere e artefice della salvezza del Cagliari. Dopo il miracolo ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 17 maggio 2021)A: chi sarà ancora alla guida dell’attuale squadra ai nastri di partenza per il campionato 21/22. Di seguito un riepilogo: Atalanta Gian Piero Gasperini 100% – La terza Champions e un progetto di cui è sempre più coautore. Nulla può farlo vacillare, a meno che non arrivi una chiamata (al momento non prevista) dalla Juventus. Benevento Filippo Inzaghi 10% – Dopo l’ottimo inizio, la flessione e poi il tracollo. Il baratro dellaB si avvicina a grandi passi. Con la retrocessione l’addio è praticamente scontato. Bologna Sinisa Mihajlovic 90% – Il contratto in essere è stato rinnovato da non troppo tempo, Saputo e la dirigenza sono convinti di andare avanti con Mihajlovic e lo stesso Sinisa a Bologna sta bene. Cagliari Leonardo Semplici 100% – Il vero alfiere e artefice della salvezza del Cagliari. Dopo il miracolo ...

