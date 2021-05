(Di lunedì 17 maggio 2021) Unasarebbe statadal, per risanare un cospicuo debito da lui contratto. Così, debitore e creditore si erano messi d’accordo. I due complici avrebbero concertato di comune accordo l’attività criminosa aberrante, arrivando anche a pubblicare annunci su internet che avevano ad oggetto le prestazioni sessuali della giovane, con tanto di foto. Gli incontri con i clienti avvenivano all’interno di un affittacamere della zona di Ostia Levante, una zona un po’ fuori mano e ben nascosta. Alla ragazza era stato tolto il telefonino: erano i due a concordare gli appuntamenti, fissare i prezzi, e tutto il resto. Per autotutelarsi, i due avevano formalizzato il rapporto di lavoro, e lo avevano messo a contratto. La vittima si impegnava a garantire sesso estremo e senza preservativo a ...

QuotidianPost : 19enne costretta a prostituirsi dal fidanzato: doveva pagare i debiti di lui - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: 'Devi ripagarci'. Orrore sessuale contro una 19enne a Roma: a cosa la hanno costretta i due aguzzini romeni. Sdegno infini… - Marco_chp1 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: 19enne costretta a prostituirsi per pagare debiti del fidanzato: arrestati 2 romeni - infoitinterno : 19enne costretta a prostituirsi per pagare debiti del fidanzato: arrestati 2 romeni - mirellaladini : RT @ilgiornale: La 19enne era stata costretta dai suoi aguzzini, due romeni, a rapporti sessuali estremi con sconosciuti. Uno di loro dicev… -

Ultime Notizie dalla rete : 19enne costretta

Unaè stataa prostituirsi per pagare i debiti del fidanzato. La ragazza avrebbe subito abusi e avuto rapporti sessuali senza preservativo, mentre i suoi aguzzini, due romeni di 21 e 32 ...Stando a quanto racconta RomaToday , lasarebbe statadal fidanzato a prostituirsi per risanare un debito cospicuo contratto proprio dal compagno, un 21enne romeno, con un ...Una 19enne costretta a prostituirsi per pagare i debiti del fidanzato. La ragazza avrebbe subito abusi e avuto rapporti sessuali senza preservativo.Stando a quanto racconta RomaToday, la 19enne sarebbe stata costretta dal fidanzato a prostituirsi per risanare un debito cospicuo contratto proprio dal compagno, un 21enne romeno, con un connazionale ...