"Sono scappato per salvare i miei figli" Harry torna a parlare della Royal Family (Di domenica 16 maggio 2021) Il principe Harry si confessa in una nuova intervista e racconta di aver lasciato la famiglia reale per non trasmettere un ciclo di sofferenze ai suoi figli. Nonostante le forti polemiche per l'intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla giornalista americana Oprah Winfrey, il principe non sembra intenzionato a fermare le sue critiche pubbliche L'articolo proviene da Leggilo.org.

