Riforma pensioni 2021, ultime Proietti: serve subito flessibilità dai 62 anni (Di domenica 16 maggio 2021) Sulla Riforma delle pensioni pare avere le idee molto chiare il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, che in attesa con Cgil e Cisl, di essere convocato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando al fine di riaprire il cantiere previdenziale, nel suo ultimo comunicato stampa esprime dubbi sul contratto di espansione e ribadisce quale dovrebbe essere la strada da seguire nell'immediato. Per poter Riformare la Legge Fornero occorre quantomeno concedere una misura, ossia é necessario che il Governo comprenda l'importanza di concedere la flessibilità in uscita a partire dai 62 anni d'età, solo così facendo sarà possibile mandare in quiescenza i lavoratori più stanchi permettendo ai giovani l'ingresso nel mondo del lavoro, occorre un sano turnover ...

