Omofobia | Miceli Pd | ' unico modo per non affossare Ddl Zan è approvarlo subito'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Miceli

SardiniaPost

... Andrea Ostellari ad un incontro sul merito, con l'autore della legge contro l', il ... Lo dichiara il deputato dem Carmelo, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. 'Se l'...... Andrea Ostellari ad un incontro sul merito, con l'autore della legge contro l', il ... Lo dichiara il deputato dem Carmelo, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. 'Se l'...Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Cardinale Bassetti, Presidente della Cei, riconosce che il DDL Zan non va affossato, semmai migliorato. L’unico modo per non affossarlo è approvarlo immediatamente, evit ...