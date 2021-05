Napoli | Insigne supera se stesso | record personale di gol in Serie A

(Di domenica 16 maggio 2021) Contro la Fiorentina, Lorenzoha raggiunto quota 19 gol in campionato:per lui Stagione da sogno di Lorenzodal punto di vista dei gol. Il capitano delha segnato anche contro la Fiorentina, ribattendo in porta il rigore che gli era stato inizialmente parato da Terracciano. Con questa marcatura, l’attaccante partenopeo hato il suodi gol in una stagione diA.è ora a 19, con il suo precedente primato fissato a 18. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Fiorentina 0-1* Napoli *(Insigne 57‘) #SSFootball - OptaPaolo : 100 - Con il gol di Lorenzo Insigne, il Napoli ha raggiunto quota 100 reti in questa stagione, considerando tutte l… - pisto_gol : Il Napoli che travolge l’Udinese ha un leader e un capitano: si chiama Lorenzo Insigne, il suo talento indiscutibil… - cmdotcom : #Napoli, colpo Champions: #Fiorentina battuta 2-0, decidono #Insigne e l'autogol di Venuti - Mediagol : #SerieA, #Fiorentina-#Napoli 0-2: azzurri sempre più da Champions, Insigne si prende la scena -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

90' Quattro minuti di recupero 84' Fuori Osimhen e dentro Petagna 80' Punizione di Insigne, palla di poco alta. 79' Ammonito Pezzella per fallo su Osimhen ...Il Napoli è passato in vantaggio contro la Fiorentina grazie al gol di Lorenzo Insigne. Terracciano ha parato il rigore al capitano azzurro, che ha poi ...