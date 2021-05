MotoGP, GP Francia 2021: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma (Di domenica 16 maggio 2021) Dal circuito Bugatti di Le Mans tutto è pronto per il Gran Premio di Francia, quinto atto della MotoGP 2021. Lo spettacolo è assicurato nello storico impianto transalpino dopo le emozioni vissute in quel di Jerez de la Frontera due settimane fa. Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position. Il francese di casa Yamaha ha firmato il best lap nella Q2 di ieri pomeriggio in 1.32.600. Accanto a lui sullo schieramento di partenza ci saranno il compagno Maverick Vinales e l’australiano Jack Miller (Ducati), rispettivamente secondo e terzo. Ottima sessione per il nostro Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas) e per il padrone di casa Johann Zarco, quarto e quinto dopo la sessione di ieri. Nono posto sulla griglia per Valentino Rossi (Yamaha/Petronas) alle spalle della KTM del portoghese Miguel Oliveira e della Honda del giapponese Takaaki ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Dal circuito Bugatti di Le Mans tutto è pronto per il Gran Premio di, quinto atto della. Lo spettacolo è assicurato nello storico impianto transalpino dopo le emozioni vissute in quel di Jerez de la Frontera due settimane fa. Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position. Il francese di casa Yamaha ha firmato il best lap nella Q2 di ieri pomeriggio in 1.32.600. Accanto a lui sullo schieramento di partenza ci saranno il compagno Maverick Vinales e l’australiano Jack Miller (Ducati), rispettivamente secondo e terzo. Ottima sessione per il nostro Franco Morbidelli (Yamaha/Petronas) e per il padrone di casa Johann Zarco, quarto e quinto dopo la sessione di ieri. Nono posto sulla griglia per Valentino Rossi (Yamaha/Petronas) alle spalle della KTM del portoghese Miguel Oliveira e della Honda del giapponese Takaaki ...

