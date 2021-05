Milan - Cagliari 0 - 0

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilfallisce il match point per la Champions League, non va oltre lo 0 - 0 contro il, già salvo, a San Siro e dovrà giocarsi l'ultima chance possibile per approdare nell'Europa che conta,...

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - milanadictos : Milan 0 - 0 Cagliari - El_diez_ : RT @YvanGoSlow24: L'Inter non perde una partita da Samp-Inter, iniziano a tifarla i milanisti e perde contro la peggior Juve di sempre. Il… -

Commenta per primo Il tabellino0 - 0 (primo tempo 0 - 0)(4 - 2 - 3 - 1) : G. Donnarumma; Calabria (dal 17' st Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 17' st Meite), Kessie; Saelemaekers (dal 1' ...Ilfallisce il match point per la qualificazione in Champions League, non riuscendo ad andare oltre lo 0 - 0 in casa contro il. I rossoneri hanno ora un solo punto di vantaggio sulla ...Finisce 0-0 la gara tra Milan e Cagliari e probabilmente qui il Milan butta la Champions League. Per la qualificazione sarà necessario vincere a Bergamo, ...Un pari amaro per quello che poteva essere e non è stato, reparto offensivo apatico e timido. Le pagelle dei rossoneri.